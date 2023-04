Moradores dos Foros da Charneca preferem passeios e esgotos em vez de obras junto ao Centro Social

Meia centena de moradores dos Foros da Charneca querem que a Câmara de Benavente construa passeios e saneamento em vez de investir nas obras de requalificação do espaço exterior do Centro Social da localidade. Presidente da câmara admite ouvir população.

Um grupo de moradores dos Foros da Charneca, freguesia de Benavente, quer que a Câmara Municipal de Benavente suspenda a obra de requalificação do espaço exterior na envolvente ao Centro Social e café do centro da localidade.

Os moradores querem que os 150 mil euros previstos para a obra sejam canalizados para a construção dos passeios que estão em falta, colocação de sumidouros para o escoamento e encaminhamento das águas pluviais em todas as ruas e saneamento público para todos os residentes. Os moradores defendem ainda a contratação de um médico de família que possa prestar serviço na localidade pelo menos uma vez por semana e a colocação de passadeiras elevadas para garantir a travessia de peões em segurança.

O abaixo-assinado com as pretensões dos moradores reuniu cerca de meia centena de assinaturas em quatro horas. O documento já foi entregue à Câmara de Benavente pela mão do porta-voz dos moradores, Amaro Lopes, natural dos Foros da Charneca. Em declarações a O MIRANTE diz que as pessoas da localidade se sentem abandonadas pela autarquia.

“Alguns passeios dos Foros foram construídos pelos próprios moradores e a Câmara doou os materiais. Isso não acontece nos centros urbanos em que é a autarquia a fazer essas obras. Porquê a dualidade de critérios”, questiona.

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, comprometeu-se a ouvir a população no mês de Abril, em reunião a agendar na localidade. “O dinheiro é público e deve ser aplicado da melhor forma possível. As verbas podem ser descabimentadas para o que a maioria dos munícipes entender”, disse o autarca na última reunião do executivo municipal.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE