Azambuja abre inscrições de português para estrangeiros

Estão abertas as inscrições no município de Azambuja para a acção de formação em português língua de acolhimento. A formação destina-se a estrangeiros com idade igual ou superior a 18 anos, cuja língua materna não é a portuguesa e/ou que não detenham competências básicas, intermédias ou avançadas em português. O curso de português língua de acolhimento é certificado, com a duração de 150 horas e irá decorrer no Centro Qualifica do agrupamento de escolas de Azambuja.

As inscrições estão abertas até 19 de Abril e podem ser feitas no Gabinete de Inserção Profissional, localizado no Páteo Valverde em Azambuja, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30. Para se inscrever é necessário o título de residência, passaporte, manifestação de interesse e comprovativo dos números da segurança social e identificação fiscal. Esta formação resulta de uma parceria entre o município de Azambuja com o Centro Qualifica e com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional.