Cartoonista António condecorado com Ordem da Liberdade

O cartoonista António foi condecorado com o grau de comendador da Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. António Antunes, que assina apenas como António, natural de Vila Franca de Xira, soma quase cinquenta anos de trabalho como cartoonista e caricaturista na imprensa portuguesa, em particular no semanário Expresso.

Nascido em Vila Franca de Xira em 1953, António publicou o primeiro desenho no jornal República, a 16 de março de 1974, escassas semanas antes da revolução de 25 de abril. No mesmo ano começou a publicar no jornal Expresso, com o qual mantém uma colaboração regular até à atualidade.

Um dos cartoons que mais polémica causaram, e que motivou um abaixo-assinado nacional, saiu no Expresso nos anos 1990, com um retrato no qual o Papa João Paulo II surge com um preservativo no nariz. Foi também para o Expresso – cofundado em 1973 por Marcelo Rebelo de Sousa - que António produziu a banda desenhada “Kafarnaum”, mais tarde publicada em álbum.

António, um dos fundadores do World Press Cartoon, é um dos mais premiados cartoonistas portugueses, tendo recebido, entre outros, o Grande Prémio do Salão Internacional de Cartoon de Montreal (Canadá, 1983) ou o Grande Prémio Stuart Carvalhais (Portugal, 2005). É o responsável pela organização do Cartoon Xira desde o seu início. Numa entrevista a O MIRANTE em 2017 dizia: “Nós fazemos com o Cartoon Xira uma exposição única em Portugal, com os autores portugueses que ainda conseguem fazer cartoons”.