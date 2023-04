Confraria da Gastronomia do Ribatejo recebe 26 mil euros da Câmara de Santarém

A Confraria da Gastronomia do Ribatejo vai receber um apoio de 26 mil euros da Câmara de Santarém para realizar diversas acções de dinamização e promoção da gastronomia do concelho de Santarém. Entre as actividades a realizar estão acções de formação e sensibilização junto dos estabelecimentos hoteleiros e de restauração. A organização e realização de actividades de natureza didáctica, informativa e turística-promocional é outro dos trabalhos a realizar, assim como a produção de conhecimentos e de conteúdos no âmbito do levantamento e recuperação do património gastronómico do Concelho.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, refere que a Confraria da Gastronomia do Ribatejo tem representado a região e o concelho com reconhecido mérito e empenho e garante que o município continua a apoiar e fomentar a divulgação da gastronomia local, a nível regional, nacional e internacional.