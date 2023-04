Mais de 7.500 pessoas continuam sem médico de família no concelho de Alcanena

Mais de 7.500 pessoas no concelho de Alcanena continuam sem médico de família, o que corresponde a cerca de 63% da população. O assunto foi levantado pela oposição socialista na Câmara de Alcanena, em sessão camarária, com a vereadora Marlene Carvalho, que detém o pelouro da Saúde, a responder que vai ser criado um Conselho Municipal de Saúde para projectar um conjunto de medidas de incentivo que atraiam médicos para os centros de saúde de Alcanena e Minde.

A autarca explicou que actualmente estão nove médicos ao serviço nas Unidades de Saúde Familiares (USF) de Alcanena e Minde. Desses profissionais a maioria está em período de pós-reforma e outros em regime de prestação de serviço. “Os médicos estão a dar resposta às necessidades da população e o número de profissionais até é razoável. O problema é que os mesmos não se encontram no quadro, estando a maior parte em prestação de serviços ou com horário reduzido, não podendo assegurar a continuidade e segurança como médicos de família para o concelho”, sublinha Marlene Carvalho.

Há mais de seis meses que a população sem médico de família no concelho de Alcanena se situa nos 63%. A situação só pode ser revertida com o rejuvenescimento da equipa médica e também com um maior número de médicos no quadro de modo a poderem assumir esse papel de continuidade enquanto médicos de família. Marlene Carvalho sublinhou a importância de criar um Conselho Municipal de Saúde tendo em conta que o concelho necessita de se rodear de pessoas conhecedoras do território. “Só assim, com pessoas que percebam do que queremos criar, será possível começarmos a definir um plano estratégico de saúde para Alcanena. Para as pessoas se fixarem aqui é necessário que se sintam integradas, é preciso existir uma rede e um conjunto de trabalho”, esclareceu.

Uma das soluções, considera Marlene Carvalho, é passar as USF de modelo A para modelo B uma vez que os ordenados dos médicos são melhores e existem melhores condições. “No entanto, é necessário existir um grupo mínimo de médicos que veja o concelho de Alcanena como lugar para fixar a sua actividade profissional”, considera.