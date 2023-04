Especialistas debatem em Vila Franca de Xira impacto das alterações climáticas no Tejo

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Confraria Ibérica do Tejo organizam, nos dias 15 e 16 de Abril, o 4.º Fórum Ibérico do Tejo, dedicado ao tema “O Tejo e a emergência climática". O evento vai decorrer no auditório da Fábrica das Palavras, com início às 9 horas, e vai contar com a participação de especialistas portugueses e espanhóis nas áreas da economia e de gestão ambiental, entre outros. Em reflexão vão estar as políticas de gestão do rio, das comunidades ribeirinhas e da defesa do património social, paisagístico, ecológico e económico.

As alterações climáticas afectam grande parte dos recursos naturais do mundo e os rios não são excepção. Ao longo do percurso do maior rio ibérico, o Tejo, que se estende por mais de mil quilómetros, são visíveis os impactos resultantes dessas alterações.

A Confraria Ibérica do Tejo é uma plataforma que tem como objectivo promover e defender a sustentabilidade da bacia hidrográfica do rio Tejo e que tem vindo a alertar para o impacto das alterações climáticas no Tejo, que se traduzem, nomeadamente, numa redução mais acentuada do caudal.