Evento solidário para ajudar Paula Menino na luta contra um cancro

Paula Menino foi diagnosticada há quase dois anos com um cancro no pâncreas e precisa de angariar cerca de 22.500 euros para custear uma cirurgia inovadora.

Paula Menino, um rosto conhecido na cidade de Santarém, foi diagnosticada há quase dois anos com um cancro no pâncreas e precisa de angariar cerca de 22.500 euros para custear uma cirurgia inovadora na Fundação Champalimaud, em Lisboa. Para atingir esse objectivo, que lhe pode salvar a vida, está a ser organizado um evento solidário, em Santarém, no próximo dia 15 de Abril, no Centro de Eventos e Negócios de Santarém. A entrada tem um custo de 10 euros, que revertem na totalidade para a operação. O evento vai contar com a actuação de Olavo Bilac, da Escola Flamenco e Sevilhanas, entre outros grupos musicais.

A operação é importante para melhorar o prognóstico na luta contra um dos cancros mais letais que existem, sendo que as várias sessões de quimioterapia a que foi sujeita não tiveram sucesso. Paula Menino já tem cerca de sete mil euros para custear a operação. Quem quiser contribuir para a sua causa há uma conta solidária com o Nib: 0045 5441 4029 7589 9228 8