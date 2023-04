Há mais jovens desempregados na região

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego de Vila Franca de Xira, Santarém e Médio Tejo estabilizou no último ano, tendo até sofrido uma diminuição em Vila Franca Xira. Contudo, o desemprego entre os jovens até aos 25 anos está cerca de 10% acima dos valores registados em Fevereiro de 2022, segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), consultados por O MIRANTE.

No final de Fevereiro deste ano, o Centro de Emprego de VFX registava 3972 inscritos, cerca de menos 400 pessoas do que há um ano. Em Santarém, estavam inscritos 6265 desempregados, mais 36 do que em Fevereiro de 2022. No Centro de Emprego do Médio Tejo, a situação é também de estabilização em relação ao pré-guerra na Ucrânia, com 5532 pessoas à procura de trabalho, apenas mais 12 do que há um ano. No entanto, a evolução do desemprego jovem na região tem sido negativa. O número de pessoas até aos 25 anos inscritas aumentou 10 a 12% nestes três centros de emprego ribatejanos, que somam 2131 jovens em situação de desemprego, mais 210 do que há um ano.