Liga dos Combatentes assinala 105º aniversário da Batalha de La Lys

O Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes assinalou o 105º aniversário da “Batalha de La Lys” junto ao monumento do “Soldado Desconhecido”, no Jardim Portas do Sol, na quinta-feira, 6 de Abril. João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Diamantino Duarte, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, e Carlos Sá Pombo, presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, marcaram presença na cerimónia que assinalou a participação portuguesa na Grande Guerra Mundial.

João Teixeira Leite afirmou que “devemos viver o presente a pensar no futuro, sem nunca esquecer o passado que honra a nossa história, a nossa memória colectiva”, disse. O autarca vincou que a iniciativa pretendeu homenagear “milhares de homens que perderam a própria vida (…) sem esquecer os milhares de prisioneiros que esta batalha também teve e os milhares de outros combatentes que ao longo de muitos anos deram a vida, pela nossa pátria, pelo nosso país e pela nossa história. Somos o que somos hoje, devido a muitos que deram a sua vida por nós”, concluiu.