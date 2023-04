Radar controla velocidade em Alhandra

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Polícia de Segurança Pública informa que, no dia 21 de Abril, a partir das 14h00, vai estar a controlar e fiscalizar o excesso de velocidade de quem circula na Estrada Nacional 10, no sentido Sobralinho - Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira. A localização faz parte da lista de radares que vão estar em funcionamento na região de Lisboa durante o mês de Abril.