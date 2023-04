Única árvore classificada dentro da cidade de Almeirim foi abatida

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A tília do Cemitério de Almeirim, a única árvore classificada na área urbana da cidade, teve de ser abatida depois de vários esforços para a salvar. Após a última inspecção verificou-se que não havia salvação possível e que a árvore punha em causa a segurança de pessoas, pelo que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas autorizou o seu abate.

A tília estava classificada como de interesse público. Segundo o processo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas esta árvore constituía “um marco na paisagem, confere identidade” e contribuía "para a harmonia arquitetónica do local”.

O concelho de Almeirim tinha até agora apenas duas árvores classificadas, sendo a segunda uma ombu, ou bela-sombra, existente na Quinta da Alorna e que se destaca também pelo seu porte. A tília do cemitério tinha mais de cem anos e uma copa de 21 metros de diâmetro, com uma altura de cerca de duas dezenas de metros, sendo que era mais alta e com maior diâmetro que o exemplar da Alorna.