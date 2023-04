Abrantes vai transformar velha ambulância em veículo de socorro e transporte de animais

A Câmara de Abrantes vai transformar uma ambulância, que já não se encontra operacional e que pertencia à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes (AHBVA), num veículo destinado ao socorro e transporte de animais errantes, feridos ou maltratados. A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo municipal.

O presidente do município, Manuel Valamatos, explicou que a ambulância tinha sido cedida à AHBVA no âmbito de um protocolo celebrado em 2013, na sequência da extinção do corpo de bombeiros municipais, mas que agora, por já não se encontrar operacional, regressa à posse do município para que possa ter nova utilidade. “Vamos por esse veículo que já não tem condições para andar com pessoas ao serviço dos animais”, disse o autarca socialista, acrescentando que a viatura ficará ao serviço do Canil/Gatil Intermunicipal de Abrantes Constância e Sardoal.

A vereadora Celeste Simão explicou, em resposta ao vereador do movimento ALTERNATIVAcom, Vasco Damas- que elogiou a iniciativa- que “ainda vai demorar algum tempo” até a viatura ficar operacional, uma vez que “a passagem de uma função para a outra vai ter que ter autorização do IMT” (Instituto da Mobilidade e Transportes) para que possa circular.