Ainda não foram apanhados agressores de taxista

O processo de investigação do assalto violento a João Louro, taxista de Alhandra, está encalhado no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Vila Franca de Xira há ano e meio. O que está a fazer arrastar o processo é o facto de os suspeitos não terem sido detidos apesar de estarem identificados. As autoridades perderam o rasto aos agressores, suspeitando-se que tenham fugido para França. João Louro, 78 anos, um rosto conhecido da praça de táxis de Alhandra, que também trabalhou na praça de Alverca do Ribatejo, está indignado e confessa que tem vivido este tempo com medo.