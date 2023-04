Autarcas querem creches municipais gratuitas

A aprovação por unanimidade no plenário da Assembleia da República, no dia 31 de Março, de um projecto de resolução que recomenda ao Governo o alargamento progressivo da gratuitidade das creches e amas do Instituto da Segurança Social, leva os presidentes dos municípios de Almeirim e Sardoal a reforçarem o apelo para que a medida abranja as creches da responsabilidade das autarquias.

“Há aqui uma preocupação com a gratuitidade deste serviço de creche, que conta com um apoio do Governo de cerca de 400 euros por criança, mas em que estão excluídas as creches municipais, o que de todo não é justo”, disse à Lusa o presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges (PSD).