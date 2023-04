Entroncamento pode perder investimento

O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, quer o reagendamento da votação do lançamento da empreitada para construção de 120 habitações, chumbada pela oposição, para não perder o financiamento a fundo perdido obtido para o projecto. Jorge Faria disse à agência Lusa que o chumbo dos projectos de especialidade e do procedimento para lançamento da empreitada, pela oposição social-democrata e pelo vereador do Chega agora independente, deixa cair o financiamento já assegurado, não só pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), mas também no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), situação com a qual não se conforma.