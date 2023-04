685 atendimentos em consulta aberta no Hospital de VFX

A modalidade de consulta aberta no hospital de Vila Franca de Xira, uma forma encontrada para agilizar o atendimento em alternativa às urgências, registou no primeiro trimestre do ano 523 atendimentos, informa a unidade hospitalar em comunicado. Em Março foi batido o recorde de consultas com um total de 197 e desde que a modalidade de consulta aberta foi implementada, em Novembro do ano passado, foram realizados 685 atendimentos. A consulta aberta tem como objectivo descongestionar as urgências. A consulta aberta é de adesão voluntária e oferece a possibilidade de quem se dirige ao hospital poder receber consulta médica, de enfermagem e acesso a análises e exames complementares, estando disponível todos os dias úteis das 18h30 às 22h00.