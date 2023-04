Aluna de Abrantes conquista bronze nas Olimpíadas de Matemática

Inês Santos, aluna do 7º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, alcançou a medalha de bronze nas 41ª Olimpíadas Portuguesas de Matemática, na categoria júnior. A prova foi disputada a nível nacional, em Faro, e a aluna foi reconhecida pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, José Carlos Santos, pela directora do Ciência Viva, Rosália Vargas e por Hélder Pais, da Direção-Geral da Educação, na sessão de encerramento, no dia 2 de Abril.

As Olimpíadas de Matemática têm como objectivo “criar, incentivar e desenvolver o raciocínio matemático, o treino na resolução de problemas e detectar vocações precoces nesta área do saber”, pode ler-se no site da Direcção-Geral da Educação. Antes da prova nacional, há apuramentos nas escolas e uma final regional. Os alunos dividem-se em três categorias: categoria júnior (6º e 7º anos), categoria A (8º e 9º) e categoria B (10º, 11.º e 12.º anos). Cada categoria, composta por 30 alunos, atribui três medalhas de ouro, três de prata e seis de bronze.