Alunos de Tomar apresentam projectos na Semana Eco-Escolas

As turmas do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, vão apresentar os projectos amigos do ambiente que têm vindo a desenvolver.

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM), em Tomar, dá a conhecer as iniciativas da sua Semana Eco-Escolas, no âmbito da implementação do programa, que já reconheceu o agrupamento como Eco-Agrupamento. De 17 a 21 de Abril vão ser promovidas iniciativas de intervenção na comunidade, aliadas à apresentação de projectos de turmas de todo o agrupamento. A sessão de abertura está marcada para as 9h30 do dia 17 de Abril, segunda-feira, com a palestra “Água e Vida” e a apresentação dos Eco-Códigos das escolas.

Terça-feira, 18 de Abril, pela mesma hora e no mesmo local, há a apresentação de trabalhos dos alunos sobre os temas do programa Eco-Escolas. Às 16h, o activista climático de 13 anos, Francisco Vera, colombiano, que vive em Barcelona com os pais, vai estar à conversa por videoconferência. Francisco foi a primeira criança a dirigir-se ao Congresso colombiano para pedir aos legisladores que formulassem políticas pró-vida, em 2019. E foi eleito uma das 100 crianças prodígio do mundo em 2021 pelo Global Child Prodigy Awards.

Quarta-feira, 19 de Abril, às 11h, dá-se a iniciativa “Abraçar o rio”, que parte do Mercado Municipal de Tomar com destino à Ponte do Flecheiro e à Ponte Nova. A Biblioteca Municipal de Tomar volta a abrir portas à Semana Eco-Escolas na quinta-feira, às 9h30, com o encontro Eco-Escolas das escolas do primeiro ciclo da AENSM. A semana termina com a apresentação de trabalhos disciplinares e interdisciplinares realizados pelos alunos do oitavo ano, na biblioteca.