Ávinho arranca esta sexta-feira em Aveiras de Cima

A décima sétima edição da Ávinho -Festa do Vinho e das Adegas, arranca pelas 18h00 desta sexta-feira, 14 de Abril, e vai decorrer até domingo, 16 de Abril, na vila de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja.

Na visita inaugural, que vai contar com a presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, haverá a tradicional oferta de febras, pão e vinho. Para provar gratuitamente o vinho nas mais de 10 adegas basta adquirir por 2,50 euros uma caneca de barro alusiva ao evento.

Além da constante animação de rua com bandas e fado amador, na noite de sexta-feira, pelas 00h00, sobe a palco a cantora Rosinha. No sábado à mesma hora será José Cid com Banda a dar espectáculo.

Nesta edição, após os concertos vai realizar-se um baile à moda antiga” e actuações de DJs. Os bailes arrancam, no primeiro dia pela 01h00, com o Quarteto Nelson Pisco e no sábado com o Grupo de Cantigas e Tradições da Lapa. Seguir-se-á, no Largo da República, à 01h30 da madrugada, animação na sexta-feira com o DJ Zezócas & Rod Tha Funk e no sábado com o DJ Vassalo.

No último dia, domingo, o Largo da República volta a atrair as atenções, com uma recriação etnográfica intitulada “A Adiafa, Fim de Safra”, com a participação dos grupos etnográficos do concelho, seguida da entrega de prémios às melhores ornamentações. Pelas 18h00, a tradicional arruada da banda da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima marcará o encerramento da décima sétima edição da Ávinho.