Centro de Saúde da Chamusca não atende chamadas há mais de um mês

O Centro de Saúde da Chamusca está há mais de um mês com a central telefónica avariada. A informação foi partilhada pelo presidente da câmara municipal, Paulo Queimado (PS), depois da vereadora Gisela Matias (CDU) ter pedido esclarecimentos na última sessão camarária, que se realizou na terça-feira, 4 de Abril. A autarca da oposição no executivo de maioria socialista referiu que têm existido alguns constrangimentos provocados pela falha no sistema. O presidente da autarquia explicou que estão à espera que o Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria proceda à substituição da central telefónica.

Os problemas com os telefones e comunicações dos centros e extensões de saúde da região têm sido recorrentes. Tal como O MIRANTE noticiou em Janeiro deste ano, a Extensão de Saúde de Marinhais estava há mais de dois meses a trabalhar com um atendedor de telefone automático que motivou muitas queixas por parte da população. A forma de comunicação não estava a resultar e os utentes, a maioria idosos, não conseguia satisfazer os seus pedidos e necessidades. Na altura, o director do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, Hugo Sousa, explicou a O MIRANTE que esta é uma situação transversal a mais Unidades de Saúde do distrito e que tudo se devia a um projecto piloto implementado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) no último semestre de 2022.

Em Abril do ano passado, também os utentes do Centro de Saúde de Benavente se queixavam que há vários meses que ninguém daquela unidade atende os telefonemas e que a marcação de consultas através da internet não é viável em alguns casos, sobretudo para as pessoas idosas. O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo confirmou na altura que os telefones tinham “estado inoperacionais” e que seriam alvo de renovação.