Coruche quer “digitalizar” o centro histórico da vila

A Câmara de Coruche viu aprovada a proposta final do projecto para a transformação digital do centro histórico da vila de Coruche. A candidatura está inserida no “Bairros Comerciais Digitais”, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A vereadora Susana Cruz explicou a O MIRANTE que a candidatura é sobretudo para o centro histórico da vila, mas vai até à área de reabilitação urbana da Rua do Couço. O objectivo é dotar a zona de wi-fi e instalar mobiliário urbano e equipamentos com acesso digital. Promover a coesão territorial dos espaços através da sua digitalização, melhorar a experiência de consumo pela integração de soluções digitais, bem como alavancar digitalmente os modelos de negócio são algumas das medidas que constam neste programa. As candidaturas apresentadas, incluindo a de Coruche, encontram-se em fase de avaliação pelo grupo de acompanhamento do comité coordenador da Componente C16 do PRR. Os resultados só são conhecidos em meados de Junho.

A autarca explica que Coruche obteve boa pontuação e por isso espera que o projecto possa avançar com o financiamento a 100% do PRR. O município de Coruche é bastante afectado pela falta de rede de fibra, que dá acesso à Internet, e pela falta de rede móvel. Este projecto pode contribuir para acelerar o processo de instalação do 5G (tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga), considera a vereadora Susana Cruz.