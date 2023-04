Dificuldade em adquirir terrenos adia construção de rotunda no Sobralinho

A construção da “Rotunda dos Baltares”, no Sobralinho, está emperrada porque uma das empresas que era dona dos terrenos necessários para se fazer a obra faliu em 2017 e desde então não tem havido forma de chegar a um ponto negocial. O assunto voltou a vir a lume em reunião de câmara e o ponto de situação não é de todo o que a comunidade esperava. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirma que o processo está em “banho-maria”, mas admite que a rotunda é uma necessidade urgente e promete “revisitar o assunto” para tentar encontrar uma solução.

O cruzamento, como O MIRANTE já noticiou várias vezes, é considerado perigoso pelas autoridades e une a vila do Sobralinho à Estrada Nacional 10-6, já tendo sido registados vários acidentes no local. O cruzamento está situado logo após uma curva cega onde muitos condutores circulam em excesso de velocidade e não conseguem travar a tempo de evitar a colisão com quem está a sair do cruzamento.

O projecto apresentado pela câmara para construção da rotunda chegou a ter um parecer favorável da Infraestruturas de Portugal. A câmara já havia afirmado, ao nosso jornal, estar a trabalhar para tentar encontrar uma solução alternativa que melhore as condições de segurança naquele cruzamento.