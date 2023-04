Obras dificultam vida a bombeiros de Benavente

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, Miguel Cardia, que acumula funções como coordenador da Protecção Civil Municipal de Benavente, “declina todas as responsabilidades” que possam vir a ser imputadas a si e aos bombeiros no caso de ocorrer um incêndio na Torre do Arneiro dos Corvos, em Samora Correia, um edifício com uma dúzia de pisos. O operacional diz que as obras realizadas pela Câmara de Benavente na zona envolvente ao edifício impedem o acesso da viatura auto-escada a determinados pontos, inviabilizando o seu uso no caso de evacuações e combate às chamas nos pisos mais elevados.