Obrigados a legalizar casas para ter saneamento

Presidente da Câmara de Alpiarça reuniu com moradores do Frade de Baixo para lhes dizer que é preciso legalizar casas para haver saneamento básico.

Moradores do Casal dos Tolilas, em Alpiarça, estão dispostos a fazer o que for preciso para legalizar as suas habitações

Os moradores do Casal dos Tolilas, no Frade de Baixo, concelho de Alpiarça, têm que legalizar as moradias construídas sem licença para posteriormente haver hipótese de levar a rede de saneamento básico ao local. A informação foi dada pela presidente da Câmara de Alpiarça, a socialista Sónia Sanfona, que reuniu com os moradores e lhes deu conta da situação. “As casas foram construídas há várias décadas e, à excepção de dois ou três casos que estão devidamente legalizados, não têm qualquer licença de construção. Os cidadãos têm direitos e deveres e é essencial legalizar as casas para que possamos criar condições para instalar o saneamento básico”, referiu Sónia Sanfona.