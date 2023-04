VFX apoia mais de uma centena de associações com 700 mil euros

Este ano 121 associações do concelho de Vila Franca de Xira vão ser apoiadas na sua actividade regular pela câmara municipal com uma verba global de 717.450 euros, a mais alta dos últimos 13 anos. A proposta de atribuição dos apoios do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) para 2023 foi aprovada por maioria na última reunião de câmara com a abstenção da CDU. O documento contempla mais três associações este ano face ao programa de 2022, num total de 314 apoios específicos por área de actividade, mais 50 que no ano passado.