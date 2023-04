Detida por burla qualificada em Ferreira do Zêzere

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve uma mulher de 63 anos pelo crime de burla qualificada, no concelho de Ferreira do Zêzere. A GNR tinha em curso uma investigação há cerca de dois meses sendo que os militares apuraram que a suspeita se dedicava à prática continuada de burlas aproveitando-se de vítimas especialmente vulneráveis.

A suspeita ganhava a confiança das vítimas e obtinha acesso às contas bancárias e cartões bancários subtraindo elevadas quantias de dinheiro, com o qual efectuava compras de ouro. Além disso, procurava celebrar escrituras de terrenos e casas em nome das vítimas. Durante a investigação foi possível apurar que a suspeita terá subtraído a duas mulheres, de 46 e 83 anos, cerca de 33 mil euros.

Os militares da GNR deram cumprimento a três mandados de busca, uma busca domiciliária e duas buscas em veículo que culminaram na apreensão do seguinte material: 7.645 euros em numerário; dois fios de ouro; dois anéis de ouro; duas pulseiras de ouro; dois cartões bancários; um telemóvel; uma caçadeira; uma pistola de calibre 6.35 mm; 24 munições de diversos calibres e diversos documentos.

A detida, que já tem antecedentes criminais por crime de burla qualificada e falsificação de documentos, foi presente no Tribunal Judicial de Tomar, onde lhe foram aplicadas as medidas de coacção de Termo de Identidade e Residência, proibição de contactos e obrigação de afastamento das vítimas.