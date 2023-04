Escuteiros da Golegã vão aos Picos da Europa

partilhe no Facebook

O Agrupamento de Escuteiros 1139 da Golegã vai receber um apoio extraordinário de 600 euros para a participação no Acagrup, que se vai realizar nos Picos da Europa, no norte de Espanha. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal na última sessão camarária. A associação vai marcar presença num evento que se realiza num dos parques nacionais mais emblemáticos do mundo, que é constituído por três grandes maciços e dividido entre Astúrias, Cantábria e Leão. É um local de culto não só pelas suas montanhas e desfiladeiros, mas também pelos santuários de Santo Toribio de Liébana e de Covadonga.