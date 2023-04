Hospital de Abrantes recebe 230 mil euros para modernizar maternidade

A Maternidade e Bloco de Partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Abrantes, vai receber um financiamento de cerca de 230 mil euros para modernização de instalações e equipamentos e implementação de um projecto de parto humanizado. Em comunicado a administração do CHMT afirma que a fatia mais expressiva do investimento, cerca de 180 mil euros, será aplicada nos projectos de infraestruturas, com a substituição integral do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado da Maternidade do CHMT, empreitada que prevê esteja concluída até final do ano, a exemplo do investimento na sala de partos.

Segundo a administração do CHMT, presidida por Casimiro Ramos, este financiamento vai permitir também realizar uma obra no âmbito da humanização dos cuidados de saúde e que passa pela “adaptação da sala de partos de maiores dimensões da Maternidade para um novo conceito de parto fisiológico”. Essa sala vai passar a disponibilizar um “conjunto de equipamentos inovadores, que pretendem mudar a experiência de parto, humanizando-a e transformando a parturiente passiva num ser activo”.

Entre os investimentos, o CHMT dá ainda conta da “aquisição de um equipamento cardiotocógrafo (CTG) ‘wireless’, com função de acompanhamento e vigilância de trabalho de parto remota e uma cadeira de parto com grande versatilidade de funções”. Este financiamento vai possibilitar às grávidas e parturientes dos 15 concelhos servidos pelo CHMT o “acesso a melhores serviços, prestados em melhores condições de segurança e diminuindo assimetrias regionais no que diz respeito à oferta de equipamentos e tecnologia de ponta”, salienta a instituição hospitalar.

Segundo a administração este investimento está enquadrado no âmbito do Programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Parto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), promovido pela Direcção Executiva do SNS (DE-SNS).