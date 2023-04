Mais de dois milhões para requalificar estradas do concelho da Chamusca

As obras de requalificação do troço que liga as localidades de Ulme, Casalinho e Semideiro, no concelho da Chamusca, têm um custo de mais de 1,7 milhões de euros e têm como objectivo garantir a melhoria das condições de circulação, de segurança e de acessos, beneficiando quem utiliza a artéria regularmente, em particular a população do Semideiro. Em comunicado, o município explica que os trabalhos realizam-se numa extensão de mais de 12 quilómetros e envolvem, entre outras intervenções, o saneamento do pavimento, o alargamento de Passagens Hidráulicas e a execução de muros de transportes.

Na designada estrada do Pereiro, em Ulme, os trabalhos referentes à sua beneficiação, numa extensão total de aproximadamente 3,3 quilómetros, custaram mais de 560 mil euros.