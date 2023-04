Presa em casa à espera de uma prescrição médica

Olga Patrício, 45 anos, está desde Setembro do ano passado à espera da prescrição médica para ter acesso a uma cadeira de rodas eléctrica que seja comparticipada pela Segurança Social. Olga Patrício foi diagnosticada em 2021 com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) depois dos primeiros sintomas terem surgido um ano antes. A falta de força na perna direita e uma queda inesperada no quintal de casa, em Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos, foram os sinais de alerta. Na consulta no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão os médicos garantiram-lhe que seria contactada por um técnico, que iria a sua casa para verem o que necessita para ter mais qualidade de vida. “Em Alcoitão disseram-me que me prescreveriam uma cadeira de rodas eléctrica e também que seria necessário um cadeirão eléctrico. Até hoje ainda estou à espera que me contactem. Sem a prescrição não posso pedir o apoio da Segurança Social para comparticipar a cadeira”, explica.