Zona Ribeirinha do Arripiado vai ser parque de estacionamento

A Câmara Municipal da Chamusca está a realizar intervenções de fundo na envolvente urbana ao Cais de São Marcos e estabilização da beira junto ao rio, no Arripiado, que vão custar cerca de 375 mil euros mais IVA. A empreitada está a gerar contestação por parte de alguns populares, uma vez que vai mexer com a paisagem de uma praça histórica junto ao rio, a praça da Barca, onde estão expostas esculturas do artista plástico José Coelho. Segundo explicou o presidente da autarquia em sessão camarária, depois de questionado pela oposição, as obras implicam a remoção de uma parte significativa da calçada portuguesa para criar mais lugares de estacionamento. A intervenção implica que as esculturas sejam colocadas mais próximas da zona do rio, acrescentou Paulo Queimado (PS), na reunião que se realizou na terça-feira, 4 de Abril.

Alguns moradores da aldeia ribeirinha não concordam com a opção da maioria socialista no executivo da Chamusca, uma vez que vão desvirtuar uma zona que “poderia fazer parte de um autêntico postal ilustrado representativo do concelho”. “A tudo isto associa-se, inevitavelmente, uma perda de identidade da aldeia (…) É impossível que o desaparecimento de uma zona lúdica junto ao rio Tejo, face à aparente construção de um parque de estacionamento, acarrete algum benefício, quando as tendências actuais vão até no sentido da preservação de zonas de contacto com a natureza e na promoção de actividades nestas áreas”, refere um dos populares inconformados, acrescentando que o espaço se encontra ao abandono há vários anos.