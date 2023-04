Ministro das Infraestruturas anuncia nova ponte na zona de Constância

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou a construção de uma nova travessia sobre o rio Tejo na zona de Constância. A informação surgiu numa audição na Assembleia da República depois de ter sido questionado pelos deputados Hugo Costa (PS) e João Moura (PSD), eleitos pelo distrito de Santarém, acerca das soluções para os problemas das acessibilidades na região ribatejana, nomeadamente as que estão relacionadas com o transporte de resíduos para o Eco-Parque do Relvão, situado na localidade da Carregueira, concelho da Chamusca.

A passagem de veículos pesados na Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo ponte da Chamusca, causa constrangimentos diários aos utilizadores da travessia que liga o concelho da Chamusca à Golegã. Hugo Costa voltou a afirmar que é “imoral” a região ribatejana ter uma infraestrutura que garante o cumprimento ambiental do país e não ter a resposta necessária para os seus problemas. “Temos mais de duas décadas de compromissos com as populações e não foram cumpridos”, afirmou Hugo Costa, recordando que o Eco-Parque do Relvão foi ali instalado com o compromisso da conclusão do IC3.

João Galamba explicou que, para solucionar o problema, “a versão óptima não será possível mas a opção que estamos a idealizar permite responder aos problemas identificados”, disse. O governante socialista diz que é objectivo do Governo “resolver os constrangimentos” provocados pela falta de acessibilidades.

Na última reunião de câmara da Chamusca, Paulo Queimado (PS), presidente da autarquia, foi confrontado pela oposição com as declarações do ministro e confessou-se espantado. “Pareceu desconhecer a situação que se vive e que estava a atirar areia para os olhos. É um erro meter a construção de uma nova ponte na Chamusca no mesmo saco que uma nova ponte em Constância ou Abrantes. A Ponte da Chamusca serve uma região inteira. Estamos a perder investimento por causa da falta de acessibilidades”, referiu.