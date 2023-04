Pais pedem melhorias no pavilhão da Dom Martinho na Póvoa de Santa Iria

As instalações sanitárias e os balneários do pavilhão da escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco na Póvoa de Santa Iria precisam de pequenas obras de melhoria e vários pais que ali têm os filhos a praticar desporto pedem que os trabalhos avancem com urgência.

Diz quem ali tem os filhos a praticar desporto que estão fundidas sete luminárias do tecto do campo principal do pavilhão, uma janela partida no balneário dos homens e das mulheres por onde entra frio no inverno, autoclismos que não funcionam e torneiras fechadas porque perdem água. Ao nosso jornal chegaram também denúncias de que falta limpeza geral nos balneários, falta de suportes para o papel higiénico e Rui Patrício, um dos pais, diz mesmo que uma das casas de banho para o público está avariada e faltam bancos para o público se sentar. Na generalidade, diz, o pavilhão precisa de obras de melhoria que têm tardado. Outro pai diz a O MIRANTE que há cerca de um mês houve gente a ir às casas de banho de um hipermercado nas proximidades por falta de sanitários a funcionar no pavilhão.

O espaço é da responsabilidade da Câmara de Vila Franca de Xira que explica que, devido à utilização intensa do espaço e no que se refere aos balneários, o município está a avaliar quais as intervenções necessárias para poder proceder às reparações. É um pavilhão que funciona de segunda-feira a domingo, diariamente entre as 08h00 e a meia-noite e ao fim-de-semana pontualmente para realização de jogos oficiais. Também ali decorrem aulas de educação física, actividades do desporto escolar e após o período lectivo acolhe treinos e provas do movimento associativo. Uma das associações a usar o espaço é o futsal do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria. A O MIRANTE o presidente do clube, Joaquim Ramos, diz que o CPCD está sempre atento ao estado da manutenção do pavilhão e que sempre que é detectado um problema que precise de reparação as entidades responsáveis são informadas. “O clube já reportou alguns problemas e do que sabemos estão a ser resolvidos”, garante o dirigente.