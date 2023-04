Uma semana a lutar contra ausência de investimento no distrito de Santarém

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do distrito de Santarém faz um balanço positivo da semana de luta por melhores acessibilidades e mobilidade, que deu visibilidade à “ausência de investimento e de manutenção de infraestruturas” na região. Rui Raposo, do MUSP Santarém, afirmou que as iniciativas desenvolvidas ao longo da semana, que culminaram com acções em Torres Novas, para denunciar o mau estado das vias do concelho, e em Santarém, em protesto pelo deficiente transporte público rodoviário, vêm “ao encontro daquilo que são preocupações e aspirações das populações em diversas áreas”. “O que está em causa é a ausência de investimento e de manutenção de infraestruturas e de equipamentos ao nível das acessibilidades e dos transportes, que fazem com que as populações reclamem uma correção dessa situação”, disse à Lusa.

Ao longo da semana o movimento promoveu iniciativas em Entroncamento, Tomar, Torres Novas, Santarém, Abrantes, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, que abrangeram temas como os problemas sentidos pelas populações em estradas nacionais e municipais, a escassez e falta de qualidade na resposta dos transportes públicos rodoviários e ferroviários ou a cobrança de portagens em autoestradas onde não existem alternativas de qualidade