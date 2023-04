A actividade inseriu-se no âmbito do Programa Integrado "Conhecer, Sentir e Viver o Vale de Santarém"

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Actividade geológica no Vale de Santarém

A Associação Cultural Vale de Santarém - Identidade e Memória promoveu no sábado, 15 de Abril, a iniciativa "O Vale de Santarém Geológico" conduzida pelo geólogo/paleontólogo Gonçalo Silvério. A actividade inseriu-se no âmbito do Programa Integrado "Conhecer, Sentir e Viver o Vale de Santarém" e estão previstas mais duas sessões em datas ainda a indicar.