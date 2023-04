Frente ribeirinha de Vila Franca de Xira vai ficar ligada ao Parque das Nações

A partir de Junho o passeio ribeirinho da Póvoa de Santa Iria vai ficar ligado ao troço de Loures e, dessa forma, permitirá unir o concelho de Vila Franca de Xira ao Parque das Nações, em Lisboa. É uma aspiração antiga da comunidade poder caminhar, correr ou andar de bicicleta entre o concelho de Vila Franca de Xira e Lisboa sempre à beira Tejo. E pode até ser uma nova forma de chegar à capital nas deslocações pendulares diárias evitando o comboio e a auto-estrada.

A data agora apontada para a abertura do traçado foi deixada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião do executivo. “O projecto de Loures já foi compatibilizado com o nosso. Houve esse cuidado da Câmara de Loures a preparar o encaixe, digamos assim, com o nosso passeio ribeirinho”, explicou o autarca. A ideia é que a obra no concelho de Loures fique pronta a tempo de receber a Jornada Mundial da Juventude que se realiza em Agosto.

Apesar das semelhanças com os percursos pedonais no concelho de VFX o traçado no concelho de Loures será diferente devido à presença do Itinerário Complementar 2 (IC2) e exigirá materiais diferentes. “A presença do IC2 ao longo do caminho remeteu o caminho pedonal de Loures da margem para cima do rio. Não é uma continuação arquitectónica do nosso nem faz sentido que assim seja, mas estão absolutamente compatibilizados para serem ligados”, explica Fernando Paulo Ferreira.

A novidade surgiu apenas um mês depois de Vila Franca de Xira ter assinado com a empresa vencedora do concurso público o auto de consignação da construção da primeira fase do parque linear ribeirinho do estuário do Tejo que vai unir a cidade de Alverca ao rio Tejo e daí ao Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Parque das Nações. “Um momento histórico para Alverca”, como o autarca definiu. Quando tudo estiver concluído os caminhos ribeirinhos em VFX terão 16 quilómetros de extensão. “A expectativa é vir a conseguir unir os 22 quilómetros”, afirmou Fernando Paulo Ferreira.