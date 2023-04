GNR apreende máquinas de jogo ilegal em Benavente

partilhe no Facebook

A GNR apreendeu duas máquinas de jogo ilegal e 165 euros em dinheiro no concelho de Benavente. No âmbito de uma operação de fiscalização, que decorreu dia 12 de Abril, nos concelhos de Benavente e Coruche, foram fiscalizados 16 estabelecimentos de restauração e bebidas tendo sido detectadas 17 infracções contra-ordenacionais ao funcionamento dos espaços.

A GNR relembra que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador. “É comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho, contraiam grandes dívidas, acabando por inviabilizar a sua interacção com a sociedade e adoptem um comportamento autodestrutivo”, alerta a GNR.