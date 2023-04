Ao intervir na cerimónia de abertura do Seminário “Desafios na Gestão Hospitalar, Saúde e Engenharia”, que decorreu em Santarém, Ana Infante alerta que “a exigência que se coloca à gestão hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é comparável à gestão de qualquer outra empresa”. A presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) considera que a complexidade deste tipo de estrutura “que lida diariamente com a vida, a morte e o sofrimento humano“ não é tarefa fácil. “Se acrescentarmos os orçamentos deficitários, a escassez de recursos humanos e o excesso de burocracia que dificulta a tomada de decisão, depressa compreendemos que os hospitais são as empresas mais complexas de gerir”, vincou a responsável na abertura do evento promovido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), com o apoio do HDS e da Câmara Municipal de Santarém.

