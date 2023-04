Mais um dia perdido para quem utiliza comboios a partir de Tomar

Muitos são os passageiros que utilizam os comboios da CP para se deslocar para o seu trabalho diariamente e, na manhã de segunda-feira, 17 de Abril, foram surpreendidos com mais uma supressão do comboio das 11:11, com partida de Tomar e destino a Lisboa Santa-Apolónia. Têm sido constantes as greves convocadas que prejudicam quem precisa deste meio de transporte para se deslocar para o trabalho. É o caso de Luís Fernandes, residente em Ferreira do Zêzere, músico e professor em Lisboa há alguns anos, que chegou à estação e ficou desiludido quando se percebeu que não tinha comboio para se deslocar para o seu local de trabalho. “Infelizmente vou ter de deixar os meus alunos à espera mais uma vez”, lamentou a O MIRANTE. Luís Fernandes explicou que o processo para atenuar os estragos é moroso e dispendioso. “Vou ter de me deslocar de carro e já não era a primeira vez nem a segunda que isto acontece neste mês”, refere, acrescentando que chega a pagar o dobro ou triplo do que costuma pagar por mês devido às constantes supressões de comboio.

Outro dos passageiros com quem o MIRANTE falou, e que pediu para não ser identificado, começou uma nova aventura profissional nessa manhã e teve de ligar para a empresa a justificar-se por ter de chegar mais de três horas depois ao local de trabalho. “Quem utiliza o comboio diariamente em Portugal não pode ter compromissos, uma vez que o risco de não os cumprir é muito grande. Não devíamos passar por este tipo de situações num país desenvolvido”, lamentou.