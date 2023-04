Ponte da Escusa vai ter passagem alternativa até se decidir se há ponte nova

A Câmara de Coruche pediu orçamentos para saber se avança com obras de reparação na ponte da Escusa, na freguesia do Couço, ou para a construção de uma nova estrutura. A travessia naquela ponte encerrou ao trânsito em Dezembro de 2022 por falta de condições de segurança.

O município reuniu com a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia (ARBVS) e com a empresa Edgar Cardoso, Laboratório de Estruturas, no dia 22 de Março. A empresa vai agora estudar a melhor solução para a ponte e apresentar um orçamento para uma nova infraestrutura e outro orçamento para a reparação da ponte existente.

A Câmara de Coruche, em parceria com a ARBVS, vai avançar dentro de duas semanas com a execução de uma passagem alternativa a jusante da ponte da Escusa. Esta passagem vai permitir a circulação de viaturas ligeiras e tractores agrícolas. A O MIRANTE o vereador da autarquia de Coruche, Pedro Ferreira, diz que a decisão de reparação ou construção de uma nova ponte só será tomada após a apresentação dos orçamentos. Se a opção for a construção de uma nova ponte o autarca admite recorrer a fundos de outras entidades nomeadamente ao Ministério da Agricultura.

Recorde-se que o relatório preliminar, elaborado pela empresa Edgar Cardoso, indicou que a ponte da Escusa não reúne condições de segurança para ser aberta ao trânsito. A infraestrutura apresenta um conjunto de problemas que remetem para o desvio dos pilares de sustentação do tabuleiro da ponte, fruto da pressão exercida pelos jacintos-de-água e pelos resíduos que estão acumulados no rio Sorraia.