Presidente da Câmara de Benavente continua a recuperar de AVC

Enquanto o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, recupera do AVC que sofreu, a vice-presidente, Catarina Vale assume as suas funções.

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho continua a recuperar em casa do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que teve no dia 5 de Abril. O autarca de 60 anos tem de manter o repouso absoluto por indicação médica e deverá começar nos próximos dias a fazer fisioterapia. A vice-presidente do município, Catarina Vale é que está ao leme da Câmara de Benavente, até o autarca ter indicação médica para exercer funções.