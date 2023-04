partilhe no Facebook

Problemas com comunicações na Fonte Santa em Vialonga continuam

Durante um mês, entre Março e Abril, José Luís, morador da Fonte Santa em Vialonga, esteve sem televisão, internet nem telefone em casa, um problema que acontece “mês sim, mês não” e que afecta a generalidade dos moradores do bairro.

Situação que, somada à falta de existência de rede de telemóvel na zona, tem deixado os moradores assustados e preocupados. “Se for preciso chamar uma ambulância não há rede. Estamos incontactáveis. É raro o mês em que não temos problemas com as comunicações”, lamenta a O MIRANTE. Prova disso é que até para agendar a reportagem o contacto só foi possível por mensagem escrita já que os telemóveis dão sinal de estarem sempre desligados quando não estão. A situação é comum à maioria dos operadores de telecomunicações que servem o local que continuam sem respostas para os problemas dos clientes. A falta de rede sente-se logo à entrada de Santa Eulália. Daí à Fonte Santa é como entrar num buraco negro. A rede desaparece e nas raras vezes que o telefone toca não se consegue ouvir nada, apenas ruído.

“Não é aceitável nem compreensível, numa altura em que a Fonte Santa já está legalizada, que esta situação continue. Pagamos todos os meses por serviços que não podemos usar”, lamenta o morador, que já chegou a ter de esperar pelos bombeiros no largo do bairro porque não conseguia falar com eles por telemóvel para lhes dar indicações da morada.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE