Associação de Caçadores de Achete organizou operação de limpeza

Cerca de cem voluntários participaram no domingo, 16 de Abril, numa acção de limpeza no território da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém promovida pela Associação de Caçadores de Achete e que contou com a colaboração da União de Freguesias e do Município de Santarém.

Televisões, pneus, monos, embalagens de plástico, latas e garrafas de vidro foram alguns dos resíduos recolhidos pelos participantes, entre os quais estiveram os vereadores Nuno Russo e Diogo Gomes e a presidente da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim.