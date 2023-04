Associações de Ourém recebem meio milhão de euros

A Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade, na reunião de 3 de Abril, a proposta de Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo do Município de Ourém para 2023. A autarquia vai atribuir um valor superior a 470 mil euros ao tecido associativo do concelho, o que representa mais cerca de 80 mil euros do que o apoio atribuído no ano transacto, estabelecendo um novo máximo no valor anual de apoio às associações do concelho.

Luís Albuquerque, presidente do município, justificou o aumento no valor disponibilizado com o reconhecimento da “grande complexidade e exigência dos tempos que vivemos, que afectam também o domínio associativo”. O executivo entendeu efectivar “uma majoração dos pontos base fixados em regulamento para todas as coletividades”, assumindo sempre como premissa “a aplicação de princípios de igualdade de tratamento às associações, valorizando as entidades que têm mais dinâmica e actividades e, fundamentalmente, trazendo a previsibilidade e a segurança dos apoios a conceder com base no regulamento em vigor”, afirmou o autarca.

Luís Albuquerque lembrou ainda os restantes apoios disponibilizados às associações concelhias, tais como “os apoios concedidos a título de isenções por utilização de espaços municipais, os protocolos de apoio para deslocações e actividades pontuais ou, ainda, os inúmeros protocolos vertidos em comparticipações financeiras para a melhoria das infraestruturas ou equipamentos, montantes que não estão considerados no documento e que representam igualmente um esforço adicional ao orçamento municipal”.

Na declaração que leu, Luís Albuquerque reforçou que esta proposta afirma o património associativo como “uma das maiores riquezas do concelho”, capaz de agir “com uma maior autonomia para a prossecução dos seus fins e mais responsabilidade na gestão dos seus próprios recursos”.