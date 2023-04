Foros da Charneca prefere passeios e esgotos à requalificação da zona do centro social

Um grupo de moradores dos Foros da Charneca, freguesia de Benavente, quer que a Câmara Municipal de Benavente suspenda a obra de requalificação do espaço exterior na envolvente ao centro social e café do centro da localidade. Cerca de cinco dezenas de residentes querem que os 150 mil euros previstos para a obra sejam canalizados para a construção dos passeios que estão em falta, colocação de sumidouros em todas as ruas, passadeiras elevadas e saneamento público para todos os residentes.

O abaixo-assinado com as pretensões reuniu cerca de meia centena de assinaturas em quatro horas. O documento já foi entregue à Câmara de Benavente pela mão do porta-voz dos moradores, Amaro Lopes. Em declarações a O MIRANTE diz que as pessoas da localidade se sentem abandonadas pela autarquia. “Alguns passeios foram construídos pelos próprios moradores e a câmara doou os materiais. Isso não acontece nos centros urbanos em que é a autarquia a fazer essas obras. Porquê a dualidade de critérios”, questiona.

A requalificação do espaço exterior do centro social contempla a reorganização do estacionamento e uma área de lazer. Mas para Manuel Domingos e Gualdino Oliveira, ambos naturais de Foros da Charneca, o dinheiro devia ser canalizado para o saneamento, por exemplo na Rua Dr. Manuel Sebastião Pereira. A Rua de Montemor, que faz a ligação à Estrada Nacional 119, não está alcatroada. Os moradores sublinham as diferenças de quem sai dos Foros da Charneca para o Biscainho, no concelho de Coruche. Quem entra no município vizinho através da Rua de São Pedro (Biscainho) encontra a estrada alcatroada, passeios e saneamento.

O descontentamento dos moradores é do conhecimento do presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, desde 15 de Março. Na altura o autarca comprometeu-se a ouvir a população no mês de Abril, em reunião a agendar na localidade. O autarca disse em reunião de câmara que o dinheiro é público e “deve ser aplicado da melhor forma possível”, acrescentando que as verbas de uma obra podem ser transferidas para o que a maioria da população pretender.

Os populares pedem ainda a contratação de um médico de família para pelo menos estar uma vez por semana na localidade. A câmara entregou ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, uma proposta em que o município se dispunha a pagar o diferencial entre uma unidade de saúde familiar do tipo A para o tipo B no Centro de Saúde de Benavente. O valor só será assumido se a proposta incluir um médico de família a prestar serviço em Foros da Charneca, Foros de Almada, Barrosa e Santo Estêvão.