Hospital de Santarém na próxima fase da bolsa “Capital Humano em Saúde”

O Hospital Distrital de Santarém marcou presença na apresentação dos projectos candidatos à Bolsa “Capital Humano em Saúde” da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, numa iniciativa que se realizou em Guimarães. Entre os trabalhos apresentados estava o projecto desenvolvido pela instituição, com o nome “Debriefing de emoções como cultura para a redução do stress”, que tem como principal objectivo que os profissionais de saúde partilhem entre si as suas emoções e sentimentos, através da escuta, partilha e reflexão, depois de presenciarem uma situação de paragem cardiorrespiratória (PCR).

O projecto foi um dos seis escolhidos, entre vários, para passar a uma nova fase da Bolsa, que vai ser atribuída pelo terceiro ano consecutivo e pretende incentivar as instituições do Serviço Nacional de Saúde a mudar a sua visão e que os profissionais de saúde possam fazer parte dessa mesma mudança.