Mundial de pesca esgota alojamento em Coruche

O concelho de Coruche não tem alojamento disponível para os dias 5 e 6 de Agosto, altura em que decorre na vila o campeonato do mundo de jovens de pesca desportiva em água doce. Os espaços que havia foram reservados há cerca de dois meses. A oposição diz que a autarquia tem de arranjar parceiros que garantam mais alojamento. O presidente, Francisco Oliveira, reconhece a falta de camas, mas realça ser um orgulho acolher selecções de atletas vindas de várias partes do mundo. Para o vereador da CDU, Válter Jerónimo, a autarquia deve ter uma estratégia para acolher as pessoas, para garantir que o investimento municipal tem retorno.

O contrato programa para a realização da prova em Coruche foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e será agora assinado pela autarquia, pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e pela Coruche Pesca Desportiva - Associação dos Pescadores Desportivos de Coruche. O município vai atribuir um apoio de 8.700 euros à associação para fazer face aos encargos com a prova. Cabe também à autarquia suportar os custos com a vigilância durante o campeonato, estimada em cinco mil euros, pagar as lembranças para os pescadores no valor de 1.600 euros, assumir os custos com intérpretes bilingues e garantir as refeições que têm um custo de 16.200 euros.

