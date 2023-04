Musicoterapia faz a diferença na vida dos utentes do Centro Social de Muge

As aulas são proporcionadas por Carla Rosa, psicóloga e musicoterapeuta, que faz voluntariado na instituição do concelho de Salvaterra de Magos.

Apoiada num andarilho, Jarquelina Antão, de 86 anos, senta-se numa cadeira no pátio do Centro de Bem Estar Social (CBES) de Muge. Conversa com O MIRANTE antes de começar mais uma aula de musicoterapia. Tem pena de nunca ter aprendido a escrever o seu nome; a vida dura de trabalho nunca lhe deu grandes hipóteses de cultivar outros hábitos, conta. Nasceu dentro do barco do seu pai à beira do Tejo, nas Faias, em Benfica do Ribatejo. Aos nove anos começou a trabalhar na agricultura, a apanhar favas e ajudou o pai a pescar sável no rio Tejo e a recolher as redes para dentro do barco. A residir em Muge desde os 20 anos vivia sozinha desde que o marido faleceu há cerca de ano e meio. A filha, que estava na Alemanha, veio morar para junto da mãe para acompanhá-la e tem outro filho que vive na Bélgica. A aula de musicoterapia, que decorre nas manhãs de segunda-feira, é um dos seus momentos preferidos da semana. “Gosto muito de música e sempre gostei de dançar. A música dá muita alegria. Acredito que somos todos mais felizes durante as aulas de música”, afirma Jarquelina Antão.

Sentado ao sol, Jaime Rabita, de 76 anos, explica à repórter que frequenta o centro de dia para não estar sozinho em casa. O mais velho de cinco irmãos começou a trabalhar aos nove anos na agricultura, na Casa Cadaval, em Muge. Assim que completou a terceira classe foi trabalhar para ajudar no sustento da casa. Completou a quarta classe na tropa. Esteve na Guerra do Ultramar dois anos, memórias que ainda o perturbam de vez em quando. Reformado há cerca de uma década, gosta de cantar e a musicoterapia é uma das suas actividades preferidas.

Estimular as emoções e a cognição

A musicoterapia é dada por Carla Rosa, psicóloga e musicoterapeuta. Na adolescência tocava viola com os amigos à volta da fogueira. Quando os filhos nasceram recuperou a guitarra para lhes cantar canções de embalar. Teve aulas de canto e passou a aplicar a música na sua profissão. “A musicoterapia é uma maneira directa de chegar à parte emocional e cognitiva. Os problemas de memória, que acontecem sobretudo nos mais velhos, combatem-se com música. A música estimula a atenção da pessoa e a memória”, explica Carla Rosa.

Durante a aula os utentes do CBES de Muge estão atentos à letra e música que Carla Rosa leva para a actividade. A “Cinderela”, de Carlos Paião, foi uma das que cantaram na manhã em que O MIRANTE passou em Muge. A psicóloga refere que as músicas e as letras remetem cada pessoa para um momento da sua vida. “Não cantamos apenas. Falamos da música, da letra e faz com que se lembrem das memórias de adolescência ou início da idade adulta. É bom recuperar essas memórias”, realça Carla Rosa. A psicóloga distribui pandeiretas e outros instrumentos para que todos a acompanhem no refrão. “Com os instrumentos estamos a estimular a capacidade de atenção e a parte motora. Cantar e tocar ao mesmo tempo é mais difícil por isso é um trabalho importante”, sublinha.