Um morto em incêndio numa habitação em Ereira

Fogo deflagrou ao final da tarde desta terça-feira, 18 de Abril, na localidade do concelho do Cartaxo.

Um homem, de 77 anos, morreu na sequência de um incêndio que deflagrou e circunscreveu-se ao quarto da habitação em que residia, na Travessa da Ireja, em Ereira, concelho do Cartaxo. O alerta para o fogo foi dado pelas 18h15 desta terça-feira, 18 de Abril, por um familiar da vítima que saiu para comprar comida e deparou-se com o fogo quando chegou.

Segundo informação do comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues, outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros. À chegada dos bombeiros, o incêndio estava quase extinto porque vizinhos ajudaram a apagar o fogo com mangueiras.