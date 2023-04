Arruamentos do Campus de Saúde de VFX vão custar meio milhão ao município

A construção dos novos arruamentos de acesso ao futuro Campus de Saúde de Vila Franca de Xira, promovido pela Santa Casa da Misericórdia da cidade, vai custar aos cofres da câmara municipal 443 mil euros. A proposta de lançamento do concurso público foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara.

A adjudicação deve reportar-se à totalidade dos trabalhos a executar e deverá ser feita por um único concorrente e não por lotes como habitualmente acontece. Uma decisão do município justificada pelo facto de ser mais eficiente a gestão de um único contrato de obra; e pela globalidade da empreitada ser bastante técnica e por isso indissociável, podendo a sua separação, diz a câmara, resultar em “graves inconvenientes” para a gestão da obra.

Os trabalhos visam beneficiar os arruamentos de acesso ao Campus de Saúde, nomeadamente os acessos a norte a partir da Rua João de Deus, a sul pela Rua Reynaldo dos Santos e a nascente pela Rua Dr. Sousa Martins. Os acessos serão beneficiados com novos pavimentos, passeios, colocação de sinalização vertical e horizontal e execução de um novo sistema de drenagem de águas pluviais através da colocação de sumidouros. Os pavimentos terão acabamentos em calcário e granito, betuminoso, betão e lajetas de calcário. O prazo para execução da empreitada é de 150 dias.

Os trabalhos de demolição das devolutas instalações do antigo hospital de Vila Franca de Xira, que vão dar lugar a um novo campus de saúde da Santa Casa da Misericórdia, tiveram início em 2021. É uma obra cujo valor global ronda os 23 milhões de euros e é financiada por diversas entidades incluindo fundos comunitários e câmara municipal. A clínica de saúde deverá incluir consultórios, serviços de imagiologia e uma sala de operações para cirurgias de ambulatório.

O Campus de Saúde promete revitalizar toda a zona envolvente e dotar a cidade de mais um lar para idosos, uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados e uma clínica. A O MIRANTE, o provedor da Santa Casa, Armando Jorge Carvalho, estima que o Campus de Saúde esteja a funcionar em pleno entre o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Já a clínica ambulatória deverá ter as obras concluídas em Dezembro de 2024 sendo que as obras arrancaram em Janeiro.

“Uma vez que as aberturas dos equipamentos vão ser desfasadas no tempo torna-se essencial que, para qualquer um deles funcionar, as infraestruturas de acesso estejam prontas”, notou o provedor. “No ano em que comemoramos os 460 anos de existência temos muito orgulho e grande sentido de responsabilidade em levar a cabo este projecto que vai marcar uma diferença muito positiva em Vila Franca de Xira”, reitera o responsável.